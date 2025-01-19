النائب العام يستقبل رئيس نيابة استئناف طنطا لعرض الكشوف ربع السنوية ومتابعة إنجاز القضايا

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يناير لعام ٢٠٢٥، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

وعرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة، وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وأثنى النائب العام، على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي الختام أشار النائب العام، إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

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