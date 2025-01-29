سبق اتهامه في 13 قضية، عاطل يتحرش بطفل في الإسكندرية (فيديو)

نشرت صفحة وزارة الداخلية فيديو يوثق تحرش عاطل بطفل يبلغ من العمر 12 سنة، أثناء وجوده بشارع الهانوفيل بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو، بشأن تعرض طفل لمحاولة خطف بأحد الشوارع بالإسكندرية.



الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة خطف طفل بأحد شوارع الإسكندرية

و بالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من ربة منزل وبرفقتها نجلها 12 سنة بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بنجلها حال تواجده بمنطقة الهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وتمكن رجال الأمن في حينه من تحديد وضبط المتهم (عاطل – سبق اتهامه فى 13 قضية ما بين "هتك عرض، تحرش، سرقة بالإكراه، ضرب".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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