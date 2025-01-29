الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تمد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بدءا من هذا الموعد بتخفيضات 40%

الداخلية تُعلن مد
الداخلية تُعلن مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر

قررت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) وذلك لمدة شهر اعتبارًا من 1 فبراير 2025 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

 وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


كما تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2220 فرعا – 32 معرضا) بمختلف محافظات الجمهورية  للمبادرة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

 كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال  (1050) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة  والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). 
 

مد مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر  بتخفيضات 40%
 

 

يأتى ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
 

ضبط تشكيل عصابي لتقليد العملات الأجنبية وترويجها في عين شمس

الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة خطف طفل بأحد شوارع الإسكندرية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الإدارة العامة لشرطة التموين المرحلة الـ 26 من مبادرة كلنا واحد المسئولية المجتمعية الموقع الرسمى لوزارة الداخلية شرطة التموين والتجارة محافظات الجمهورية وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي لتقليد العملات الأجنبية وترويجها في عين شمس

الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة خطف طفل بأحد شوارع الإسكندرية

القبض على قائد سيارة تحرش بسائحة أجنبية في شرم الشيخ

تحرير 51 ألفا و960 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

إحباط محاولة تهريب حقيبة أموال في مطار القاهرة

الحماية المدنية تنقذ طالبا محتجزا داخل مصعد عقار بالفيوم

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالشرابية

ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

ads

الأكثر قراءة

أشرف بن شرقي يوقع عقود انضمامه للأهلي

الكهرباء تكشف أسباب خصم 20 جنيهًا من الرصيد بالعدادات أثناء الشحن

شاهد أشرف بن شرقي داخل أحد الفنادق استعدادا لإجراء الكشف الطبي بالأهلي

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

القضاء الإداري يلغي قرار التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

سجن منى فاروق 3 سنوات بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، موعد ظهورها على مستوى الجمهورية

أشرف بن شرقي يشعل ثورة غضب جماهير الزمالك ضد مجلس لبيب

منوعات

المزيد

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

نظرة وابتسامة مجندة إسرائيلية لمقاتل القسام تثير الجدل بالعالم، والنشطاء: مصابة بعشق رجال المقاومة (فيديو)

تحذير من انفجار وشيك لبركان بالمحيط الهادئ في هذا الموعد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، البوري يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم زيارة المساجد التى بها أضرحة؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

تفسير رؤية رجل المطافي في المنام وعلاقتها ببشرة خير

القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، شهد له الشيخ مصطفى إسماعيل وترك التدريس في الجامعة لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية