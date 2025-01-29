تأييد حكم حبس اللاعب على غزال في قضايا النصب والشيكات

أيدت محكمة جنح التجمع الأول، الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس ضد اللاعب على غزال، بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

كانت قد ألقت قوات الأمن القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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