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حوادث

حبس أجنبيين بتهمة الشروع في قتل شاب وسرقته بمدينة نصر

حبس أجنبيين بتهمة
حبس أجنبيين بتهمة الشروع في قتل، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطلين أجنبيين بتهمة الشروع في قتل شاب، وسرقته بالحي العاشر، 4 أيام على ذمة التحقيق.


وكان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا إثر ادعاء مشاجرة بالحي العاشر.

التحريات الأولية كشفت أن المصاب يدعى إبراهيم يبلغ من العمر 38 سنة، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد مجهولين، افتعلوا معه مشاجرة أمام مطعم بالحي العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وأضافت التحريات أن المتهمين أحدثوا بالمجني عليه طعنة نافذة بالصدر، وأخرى أسفل الذقن ثم سرقوا متعلقاته الشخصية وأوراقه الشخصية ولاذوا بالفرار.

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يابة مدينة نصر الادارة العامة لمباحث القاهرة غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة

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