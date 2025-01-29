قرار جديد من النيابة بشأن نجم الزمالك السابق بعد انتهاء التحقيق معه

قررت النيابة العامة صرف الكابتن عبد الحليم على نجم الزمالك السابق من سراي النيابة بضمان محل إقامته بعد التحقيق في البلاغ المقدم منه في جاره.

واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن عطلا حدث للمصعد واجتمع السكان لحل المشكلة، وأثناء ذلك نشبت مشادة كلامية بينهم جميعًا، واعتدى بعضهم لفظيًا على اللاعب، ما دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ رسمي.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، للتحقق من صحة الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق مدير الكرة الحالي بفريق مودرن سبورت، يفيد نشوب مشادة كلامية مع بعض جيرانه بعقار محل سكنه بسبب خلافات بينهم على الأسانسير، واعتدائهم عليه بالسب والقذف.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين عبد الحليم علي وجيرانه بسبب خلافات على أسانسير العقار، تطورت إلى الاعتداء عليه بالسب والقذف.

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