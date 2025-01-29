كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بشأن تعرض طفل لمحاولة خطف بأحد الشوارع بالإسكندرية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو، بشأن تعرض طفل لمحاولة خطف بأحد الشوارع بالإسكندرية.



الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة خطف طفل بأحد شوارع الإسكندرية

وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من ربة منزل وبرفقتها نجلها 12 سنة بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بنجلها حال تواجده بمنطقة الهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة.



وأمكن فى حينه تحديد وضبط المتهم (عاطل – سبق اتهامه فى 13 قضية أبرزها ما بين "هتك عرض، تحرش، سرقة بالإكراه، ضرب"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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