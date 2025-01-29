اعترافات المتهمين بالشروع فى قتل أجنبي بمدينة نصر

أدلى عاطلون متهمون بالشروع في قتل أجنبي وإصابته وسرقة متعلقاته بالحي العاشر في مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقال المتهمين، أنهما أثناء سيرهما فى أحد الشوارع بالحي العاشر بمدينة نصر، قاما بافتعال مشاجرة مع أجنبي لسرقة متعلقاته أمام أحد المطاعم.

وأضاف المتهمان، أنهما قاما بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته وسرقة هاتفة المحمول، وفروا هاربين.

مجهولون يتعدون على شخص في مدينة نصر

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إحدى المستشفيات تفيد باستقبالها شخصا مصابا إثر ادعاء مشاجرة بالحي العاشر بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن المصاب يدعى إبراهيم يبلغ من العمر 38 سنة، مصاب بطعنة نافذة في الصدر وأخرى أسفل الذقن، ويتلقى العلاج اللازم.

المتهمين





وبإجراء التحريات تبين أن المصاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عاطلين افتعلوا معه مشاجرة أمام مطعم بالحي العاشر بدائرة القسم، وسرقوا هاتفه المحمول وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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