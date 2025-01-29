الأربعاء 29 يناير 2025
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حوادث

تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد مخرج شهير بتهمة السب والتشهير لـ5 فبراير

الفنانة عفاف شعيب،
الفنانة عفاف شعيب، فيتو

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد مخرج شهير تتهمه فيها بالسب والتشهير بها لجلسة 5 فبراير المقبل.

وكان أعلن المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة اليوم الأربعاء، لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد مخرج شهير، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

وفي سياق متصل، حددت محكمة جنح أول أكتوبر جلسة 10 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المخرج الشهير في قضية السب والقذف والتشهير بالفنانة عفاف شعيب.

وكانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرًا منذ 3 أشهر بقسم الشرطة ضد مخرج شهير، متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

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