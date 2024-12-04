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حوادث

سعد الصغير يستأنف على حكم سجنه 3 سنوات في قضية حيازة مواد مخدرة

سعد الصغير، فيتو
سعد الصغير، فيتو

تقدم دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير باستئناف على حكم سجنه 3 سنوات لاتهامه بحيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة. 

السجن 3 سنوات للمطرب الشعبي سعد الصغير

وجاء في منطوق حكم أول درجة: حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة  المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول. 

اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم  سعد الصغير، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

السجائر المضبوطة تحوي سائلًا للحشيش المخدر

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر  الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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المطرب الشعبي سعد الصغير سعد الصغير مطار القاهرة لنيابة العامة

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