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حوادث

ضبط تشكيل عصابي لتقليد العملات الأجنبية وترويجها في عين شمس

ضبط تشكيل عصابى لتقليد
ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات الأجنبية وترويجها فى عين شمس

ألقى  ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي لتقليد العملات الأجنبية وترويجها في منطقة عين شمس.
 


ترويج العملات الأجنبية المقلدة في عين شمس 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 عناصر جنائية سبق اتهامهم فى عدد من القضايا - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعى. 
 

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وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات أجنبية" مقلدة – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير – 19 هاتفا محمولا المستخدمين فى نشاطهم - مشغولات ذهبية ومبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم") وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى.  
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال النصب والاحتيال على المواطنين ضبط تشكيل عصابي مباحث الأموال العامة نصب والإحتيال على المواطنين منطقة عين شمس

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