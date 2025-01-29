إنقاذ سائق سيارة ملاكي من الغرق في المريوطية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في إنقاذ سائق سيارة ملاكي من الغرق بترعة المريوطية عقب سقوطه بسيارته الملاكي، وذلك فور انتقال قوات الأمن لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بعد كبري المنوات.

انتشال سيارة تحمل دواجن سقطت بترعة المريوطية

وفي واقعة أخرى كانت قوات الإنقاذ النهري تمكنت بالتعاون مع قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من انتشال سيارة نقل محملة بالدواجن سقطت صباح الأحد الماضي بترعة المريوطية التابعة لدائرة مركز شرطة أبو النمرس والذي نتج عنه وفاة السائق وإصابة اثنين آخرين ونفوق جميع الدواجن التي كانت بداخل السيارة وتم انتشال جثمان المتوفى والمصابين وتم نقلهم للمستشفى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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