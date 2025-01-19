الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

انتشال سيارة تحمل دواجن سقطت بترعة المريوطية

حادث
حادث

تمكنت  قوات الانقاذ النهري بالتعاون مع قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من انتشال سيارة نقل محملة بالدواجن سقطت صباح اليوم الأحد بترعة المريوطية التابعة لدائرة مركز شرطة أبو النمرس والذي نتح عنه وفاة السائق وإصابة اثنين آخرين ونفوق جميع الدواجن التي كانت بداخل السيارة وتم انتشال جثمان المتوفي والمصابين وتم نقلهم للمستشفي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط سيارة ربع نقل محملة بالدواجن بترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بالدواجن اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلابها في الترعة نتج عن الحادث مصرع سائق ونفوق الدواجن ونجاة اثنين كانا برفقة المتوفي جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

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قوات الإنقاذ النهرى د بترعة المريوطية بمديرية امن الجيزة النيابة العامة

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