القبض على سائق سيارة تسبب في إصابة 20 شخصا بالصف

ألقت الأجهزة الأمنية على سائق سيارة ملاكي تسبب في إصابة ٢٠ شخص من ركاب سيارة ميني باص اصطدام بها بالطريق الصحراوي بمدينة الصف، وتم التحفظ علي السيارتين وسحبهما بأوناش المرور لتسيير الحركة المرورية .

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من مفتش مباحث الصف، العقيد محمد العشري، يُفيد بأنه أثناء سير ميني باص قيادة سائق 30 عامًا، وبصحبته 28 راكبًا، اصطدمت به سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابة 20 شخصًا بسحجات وكدمات بسيطة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضرًا بالواقعة، والتحفظ على السيارة وقائدها المتسبب في الحادث، وتسيير حركة المرور، وتولت النيابة التحقيق

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