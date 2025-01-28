راجعين من الشغل، إصابة 6 عاملات في انقلاب تروسيكل بصحراوي المنيا

أصيبت 6 عاملات في حادث انقلاب تروسيكل محمل بعدد من العاملات خلال عودتهن لمنازلهن، بالطريق الصحراوي الغربي لمركز العدوة بالمنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائق في السرعة الزائدة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتسيير الحركة المرورية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب بالطريق الصحراوي الشرقي بمدخل قرية البسقلون التابعة لمركز العدوة، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى.



انتقل على الفور، رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 6 عاملات وسائق التروسيكل، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفي العدوة المركزى لتلقي الرعاية الصحية.



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