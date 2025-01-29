الأربعاء 29 يناير 2025
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حوادث

مصرع شخص وإصابة زوجته و3 من أطفاله في تصادم ملاكي بسيارة نقل بطريق السويس

تصادم سيارتين بطريق
تصادم سيارتين بطريق السويس ووقوع مصابين، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين  من أسرة واحدة في حادث سير على طريق السويس-القاهرة، أثناء توجههم الي محافظة السويس.

 

وانتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث وبالانتقال تبين مصرع شخص وإصابة زوجته و٣ من أطفال في تصادم سيارة ملاكي كان المتوفي والمصابين  يستقلوها بسيارة أخرى نقل في طريق السويس القاهرة بالقرب من بوابة محافظة السويس.

وتم نقل المصابين للمستشفي بينما تواصل الخدمات المرورية تسيير الحركة المرورية ورفع حطام السيارات.  

 

بلاغ عن حادث سير ببني سويف

وفي حادث آخر تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق المشار إليه، وعلى الفور، تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

 

بيانات مصابي حادث سير ببني سويف

واستقبل مستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف، المصابين وهم: محمد عادل أحمد (15 عامًا)، ونبيل عمرو محمد (15 عامًا)، وشقيقه أحمد عمرو محمد (12 عامًا)، وأحمد محمد أحمد (25 عامًا)، وكمال محمد عبد اللطيف (58 عامًا). وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

 

وأوضح الدكتور عبد الله أسامة، مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف، أن المصابين يخضعون للرعاية الطبية اللازمة، ويتم إجراء الفحوصات لضمان استقرار حالتهم الصحية.

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محافظة السويس الخدمات المرورية غرفة عمليات النجدة

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