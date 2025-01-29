مصرع شخص وإصابة زوجته و3 من أطفاله في تصادم ملاكي بسيارة نقل بطريق السويس

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين من أسرة واحدة في حادث سير على طريق السويس-القاهرة، أثناء توجههم الي محافظة السويس.

وانتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث وبالانتقال تبين مصرع شخص وإصابة زوجته و٣ من أطفال في تصادم سيارة ملاكي كان المتوفي والمصابين يستقلوها بسيارة أخرى نقل في طريق السويس القاهرة بالقرب من بوابة محافظة السويس.

وتم نقل المصابين للمستشفي بينما تواصل الخدمات المرورية تسيير الحركة المرورية ورفع حطام السيارات.

بلاغ عن حادث سير ببني سويف

وفي حادث آخر تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق المشار إليه، وعلى الفور، تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

بيانات مصابي حادث سير ببني سويف

واستقبل مستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف، المصابين وهم: محمد عادل أحمد (15 عامًا)، ونبيل عمرو محمد (15 عامًا)، وشقيقه أحمد عمرو محمد (12 عامًا)، وأحمد محمد أحمد (25 عامًا)، وكمال محمد عبد اللطيف (58 عامًا). وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وأوضح الدكتور عبد الله أسامة، مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف ، أن المصابين يخضعون للرعاية الطبية اللازمة، ويتم إجراء الفحوصات لضمان استقرار حالتهم الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.