الأربعاء 29 يناير 2025
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حوادث

إجراءات وشروط ترخيص الكلاب وما هي العقوبة المتوقعة على المخالفين

إجراءات ترخيص اقتناء
إجراءات ترخيص اقتناء كلاب،فيتو

ترصد فيتو، إجراءات وشروط حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بحسب المادة 9 من القانون الذي يؤكد حظر اقتناء الكلاب دون ترخيص وفقًا لشروط صارمة كما وضع القانون عقوبات صارمة للمخالفين  نوضحها في السطور التالية.

 

 عقوبات المخالفين لاقتناء كلاب بدون رخصة

-  تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفقًا للمادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

كيفية ترخيص الكلاب وفقا للقانون

 

-تنص المادة 10 على أن يتم إنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية في مديريات الطب البيطري، لتسجيل الكلاب المرخص بحيازتها، وتشمل هذه السجلات:

بيانات الحائز مثل الاسم، الرقم القومي، وعنوان الإقامة.
 

- أوصاف الكلب وعلاماته المميزة.

 

- التحصينات الدورية التي حصل عليها الكلب.

 

وتلزم المادة مديريات الطب البيطري بإخطار الجهات المختصة بما يتم إصداره من تراخيص لضمان الرقابة.
 

ووفقًا للمادة 11، يتم تسليم الحائز علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل الخاص بالكلب، على أن يتم تثبيتها في عنق الكلب بصفة دائمة، وفي حال فقدان العلامة، يتوجب على الحائز طلب بديل فورًا مقابل تكلفة إضافية، كما يجوز استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخصة بقرار من الوزير المختص.

 

شروط وإجراءات ترخيص الكلاب:
 
 

-تقديم طلب للطبيب البيطري يتضمن:


 

- اسم صاحب الكلب.


 

- الرقم القومي.


 

- عنوان الإقامة.


 

- نوع الكلب وأوصافه.


 

- مصدر الحصول على الكلب.

 

-توقيع الكشف الطبي على الكلب.


 

-تسديد الرسوم المقررة.


 

-التأكد من حصول الكلب على اللقاحات اللازمة ضد الأمراض المعدية.

 

ويتم إصدار الترخيص في صورة حلقة معدنية تُثبت حول عنق الكلب، ما يسهم في التعرف عليه وتوثيق ملكيته بشكل قانوني.

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فيتو القانون اقتناء الكلاب

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