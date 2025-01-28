خبير قانوني يكشف العقوبات المحتملة للسائق المتهم بالتحرش بسائحة صينية

لقي فيديو يوثق مشاهد جريمة تحرش سائق بسائحة صينية في شرم الشيخ رد فعل كبيرا من رواد السوشيال ميديا، الأمر الذي جعلها تريندا، وساحة لتساؤلات عديدة من بعض رواد فيس بوك عن الوضع القانوني للسائق ومصيره بعد القبض عليه.

وبعد هذه الواقعة ترصد فيتو وضع المتهم القانوني والعقوبة المقررة عليه.

كشف المحامي محمد الشديد الخبير القانوني، أن قانون العقوبات، عرف التحرش الجنسي بأنه كل فعل أو قول أو إشارة أو إيحاء يقوم به الجاني بهدف الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجني عليه.

وأوضح الخبير القانوني أنه وفقا للتهم الموجه للسائق المتهم بالتحرش بالسيدة الصينية تجعل مصيره توقيع عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأوضح أن المتهم مواد القانون التي وضعها المشرع بالنسبة لجرائم التحرش، تضمن الاتي..

تنص المادة 306 مكرر (أ) على ما يلي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 3000 و5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات

- تشديد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 5000 و10000 جنيه إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة أو التتبع للمجني عليه.

-مضاعفة العقوبات في حالة العودة.

-أما المادة 306 مكرر (ب)، فتُشدد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 10000 و20000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الهدف الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية. وفي حالات أخرى، مثل استغلال السلطة أو ارتكاب الجريمة من عدة أشخاص أو باستخدام سلاح، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 20000 و50000 جنيه.

فيديو يفضح تحرش سائق بفتاة صينية

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على سائق تاكسي، بعد تحرشه بسائحة صينية في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سائق تاكسي يتحرش لفظيًا بسائحة داخل السيارة، قائلًا لها عبارات غير لائقة من بينها: "ما تيجي نروح البيت عندي".



واستخدم السائق خدمة “جوجل ترجمة” لنقل ما يرد قوله للسائحة بلغتها الصينية، بينما كانت الأخيرة ترد عليها بالرفض، قبل أن يلمس ساقيها فتنهره. وكانت السائحة أكثر ذكاءً منه حيث سجلت تفاصيل ما جرى بكاميرا هاتفها المحمول.



وبعد إجراء التحريات، تم تحديد هوية السائق ومكان الواقعة، حيث ألقت الشرطة القبض عليه، وأحيل للتحقيق بعد تحرير محضر بالواقعة، فيما تتولى جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



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