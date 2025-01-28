الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق شقة في مصر القديمة

المعمل الجنائي يفحص
المعمل الجنائي يفحص حريق شقة بمصر القديمة،فيتو

يواصل فريق المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص آثار حريق  شقة سكنية بدائرة قسم شرطة  مصر القديمة، للوقوف علي ملابسات الحريق، وذلك فور أن  تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، دون إصابات.

ويواصل رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 

تلقت قوات غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتبين اندلاع النيران في بلكونة وتمت عملية إخماد الحريق.

 

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وعلى جانب آخر كشف تقرير المعمل الجنائى بمديرية أمن الجيزة أن سبب حريق أتوبيس تابع لشركة مقاولات شهيرة داخل جراج بدائرة قسم شرطة الوراق هو ماس كهربائي.

وتواصل قوات البحث الجنائي مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

 

وكان قد ورد لمدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، إخطار بنشوب حريق في أتوبيس تابع لشركة مقاولات داخل جراج.

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المعمل الجنائي أمن الجيزة قسم شرطة مصر القديمة الحماية المدنية

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