انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالجيزة، من انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية.

ولقيت طفلة مصرعها بينما أصيبت والدتها وشقيقاها بعدما سقطت بهم السيارة في ترعة المريوطية، حيث تم انتشالهم من السيارة ونقلهم إلى المستشفى.

وكان الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث البدرشين تلقى بلاغا بسقوط سيارة داخل ترعة المريوطية بمنطقة كوبري أبو صير بالبدرشين ووجود ركاب بداخلها.

وانتقل رجال الأمن بإشراف العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب إلى مكان الحادث، وتمكنوا بمعاونة الأهالي وبعض مراكب الصيادين بترعة المريوطية من استخراج ركاب السيارة قبل غرقهم، وتبين أنهم سيدة وأطفالها الثلاثة ولدان وبنت، وتم نقلهم إلى المستشفى حيث لقت الابنة مصرعها أثناء محاولة إسعافها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.