سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية وفرق الإنقاذ النهري تبحث عن ناجين

تواصل قوات الإنقاذ النهري بالتنسيق مع أجهزة الأمن البحث عن ضحايا سيارة ملاكي سقطت بترعة المريوطية جنوب الجيزة وانتشال السيارة مساء أمس الخميس، والتأكد من وجود ضحايا من عدمه.



تلقي مأمور مركز أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة بالترعة المشار إليها.

بالفحص المبدئي تبين سقوط سيارة بترعة المريوطية أمام قاعة أفراح "ضي القمر"؛ إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها أعلى الطريق المتاخم للترعة اتجاه قرية شبرامنت.



وانتقل مدير إدارة الدفاع المدني بفرق إنقاذ نهري للبحث عن ناجين وانتشال السيارة بالتنسيق مع مجلس المدينة



شخص في سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر

وعلي جانب آخر كان قد أصيب شخص إثر سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر، مما أسفر عن تهشم سور الكوبري وسياراتين أخريين.

كما تسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية للقادم من مطلع النصر وحتى ميدان رمسيس، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر بوقوع حادث مروري، وعلى الفور تم انتقال الخدمات المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

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