الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية وفرق الإنقاذ النهري تبحث عن ناجين

سقوط سيارة ملاكي
سقوط سيارة ملاكي في المريوطية، فيتو

تواصل قوات الإنقاذ النهري بالتنسيق مع أجهزة الأمن البحث عن ضحايا سيارة ملاكي سقطت بترعة المريوطية جنوب الجيزة وانتشال السيارة مساء أمس الخميس، والتأكد من وجود ضحايا من عدمه.


تلقي مأمور مركز أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة بالترعة المشار إليها.

بالفحص المبدئي تبين  سقوط سيارة بترعة المريوطية أمام قاعة أفراح "ضي القمر"؛ إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها أعلى الطريق المتاخم للترعة اتجاه قرية شبرامنت.


وانتقل مدير إدارة الدفاع المدني بفرق إنقاذ نهري للبحث عن ناجين وانتشال السيارة بالتنسيق مع مجلس المدينة
 

شخص في سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر

وعلي جانب آخر كان قد أصيب شخص إثر سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر، مما أسفر عن تهشم سور الكوبري وسياراتين أخريين.

كما تسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية للقادم من مطلع النصر وحتى ميدان رمسيس، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر بوقوع حادث مروري، وعلى الفور تم انتقال الخدمات المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

سقوط طفلة من شرفة مسكنها في الجيزة

إخلاء سبيل مجدي عبد الغني بكفالة 5 آلاف جنيه بعد ضبطه يقود سيارة دون لوحات بالدقي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الإنقاذ النهرى أجهزة الأمن بترعة المريوطية الجيزة

مواد متعلقة

سقوط طفلة من شرفة مسكنها في الجيزة

إخلاء سبيل مجدي عبد الغني بكفالة 5 آلاف جنيه بعد ضبطه يقود سيارة دون لوحات بالدقي

اعترافات مراهق هتك عرض طفل في الصف

لقائدي المركبات، احذر كشاف سيارتك العالي يعرضك للحبس والغرامة

فتح طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي أمام حركة السيارات

فئات يحق لها حمل سلاح ناري بدون رخصة

تحرير 1500 مخالفة تجاوز سرعات وقيادة بدون تراخيص بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

فريق بحث لكشف غموض اختفاء طفلين بعد انقطاع الكهرباء بالشرابية
ads

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف الموعد المقترح لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية (فيديو)

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

يوم القيامة من الفضاء، صور صادمة تكشف ما فعلته الحرائق في لوس أنجلوس

رعد وبرق وأمطار تضرب مدينة مرسى مطروح بشكل مفاجئ (فيديو وصور)

حسين لبيب يحسم مصير نجم الزمالك (تفاصيل)

بعد رد الفنانة على منتقدي مشاركتها معه، وصلة غزل من بيومي فؤاد لـ ليلى علوي

النوم في العسل، جولة مفاجئة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر تطيح بمسؤولين كبار بمستشفى الكرنك الدولي

انخفاض الذرة البيضاء وارتفاع الجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

منوعات

المزيد

يوم القيامة من الفضاء، صور صادمة تكشف ما فعلته الحرائق في لوس أنجلوس

مأساة ريان المغربي تتكرر في سوريا، وفاة طفل سقط في بئر عمقها أكثر من 50 مترا بعد فشل انقاذه (صور)

القضاء الفرنسي يفتح تحقيقًا في فضيحة منصة تواصل مرتبطة بواقعة اغتصاب جماعي

انتحار سويسري محتجز بتهمة التجسس في سجن بإيران

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في منشأة ناصر؟ تفاصيل حريق منطقة الزرايب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل توجد صلاة بدون وضوء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية