الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يكشف سبب احتراق أتوبيس في الجيزة

حريق اتوبيس شركة
حريق اتوبيس شركة مقاولات شهير بالوراق،فيتو

كشف تقرير المعمل الجنائى بمديرية أمن الجيزة أن سبب حريق اتوبيس تابع لشركة مقاولات شهيرة  داخل جراج بدائرة قسم شرطة الوراق هو ماس كهربائي.

وتواصل قوات البحث الجنائي مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث،

 

وكان قد ورد لمدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، إخطار بنشوب حريق في أتوبيس تابع لشركة مقاولات داخل جراج.


ودفع رجال الحماية المدنية، بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

 وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

نشوب حريق في معرض سيراميك بالوراق
 

وفي ذات السياق كانت قد أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق التهم معرض سيراميك في منطقة الوراق بالكامل، ولم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت التحقيقات والمعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم المعرض بالكامل، دون أي إصابات بسبب ماس كهربائي

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق في معرض سيراميك بدائرة قسم شرطة الوراق، فور اخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية الى مسرح الواقعة.

ونجحت سيارات الإطفاء في إخماد النيران بعد محاصرته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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المعمل الجنائي حريق اتوبيس بالوراق البحث الجنائي

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