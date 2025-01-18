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حوادث

تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات مصرع عامل داخل مصنع بالتبين

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات مصرع عامل داخل مصنع بـمنطقة التبين إثر سقوط ونش على سيارة نقل كان بداخلها.

 

مصرع عامل سقط عليه ونش داخل مصنع بالتبين

تلقى قسم شرطة التبين بلاغًا من أحد مسؤولي مصنع بدائرة القسم يفيد بمصرع سائق  يدعى “صبحي. س” داخل مصنع بعدما سقط ونش على سيارة نقل كان بداخلها، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بإصابات خطرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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