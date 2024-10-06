مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة المريوطية بالجيزة
لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر انقلاب سيارة فى ترعة المريوطية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الجيزة، من انتشال الجثة والمصابين.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بجوار كوبري أبو صير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ.
وتمكنت فرق الإنقاذ في حادث انقلاب السيارة الملاكي بترعة المريوطية، من استخراج مصابين اثنين تم نقلهما إلى مستشفى شبرامنت العام، واتنشال جثة واحدة تم نقلها إلى مستشفى البدرشين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة..
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.