الأربعاء 29 يناير 2025
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حوادث

خطوات استخراج نسخة أصلية لحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق تحقيق

استعادة النسخة الأصلية
استعادة النسخة الأصلية لحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق تحقيق

وضع  قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ  حال فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، 

وعلى هذا النحو ترصد فيتو، الإجراءات التي تتم حال فقد النسخة الأصلية لحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، في السطور التالية:

- إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.

 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون.

 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون.

 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وفقا للمادة 558 من القانون.

 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.

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الإجراءات الجنائية فيتو الحكم القضايا
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