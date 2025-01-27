القبض علي المتهم بدهس سيدتين في أكتوبر وتحليل المخدرات له

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض علي طالب يبلغ من العمر 18 عام متهم بدهس سيدتين أثناء عبورهم نهر الطريق بمدينة أكتوبر والتي نتح عنها وفاة أحدهما والآخري بحالة خطيرة في مستشفي أكتوبر العام التي نقلت عليها من قبل رحال المباحث عقب تلقي بلاغ بالحادث من غرفة عمليات النجدة، وجاري خضوعة للكسف الطبي لتحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بدهس فتاتين من سيارة مسرعة أثناء عبورهما نهر الطريق بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة عاملة نظافة تبلغ من العمر 45 عامًا، وإصابة زميلتها في العمل تبلغ من العمر 50 عامًا، بنزيف بالمخ، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثة المتوفية إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أنه أثناء عبورهما نهر الطريق اصطدمت بهما سيارة ملاكى قيادة طالب يبلغ 19 عامًا، تسير بسرعة جنونية ما أدى إلى وفاة الأولى وإصابة الثانيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.



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