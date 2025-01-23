أخبار الفن اليوم: وفاة الدكتورة زينب زمزم مخرجة الرسوم المتحركة وقصص الأنبياء.. فلسطين تسلط الضوء على شهداء الحرب بمعرض الكتاب.. عرض آخر حلقة من مسلسل سراب
شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الدكتورة زينب زمزم مخرجة الرسوم المتحركة وقصص الأنبياء بالصلصال.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
وفاة الدكتورة زينب زمزم مخرجة الرسوم المتحركة وقصص الأنبياء
أعلنت نقابة المهن السينمائية وفاة الدكتورة زينب زمزم مخرجة قصص الأنبياء بالصلصال.
أحمد بهي الدين يعلن تفاصيل فعاليات أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
افتتحت اليوم الدورة الـ ٥٦ لــ معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يستقبل المعرض الزوار ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء الغد، في أول أيامه.
تعرف على شخصية رحاب الجمل في مسلسل عايشة الدور
تعاقدت الفنانة رحاب الجمل على المشاركة في مسلسل عايشة الدور مع الفنانة دنيا سمير غانم وتلعب شخصية صديقتها ضمن أحداث العمل.
وزير الثقافة يدشن مبادرة "مليون كتاب" بمعرض القاهرة
أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن تدشين مبادرة الـ"مليون كتاب"، وذلك تزامنًا مع افتتاح الدورة السادسة والخمسين لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب.
معرض القاهرة للكتاب 2025.. 8 خدمات تستقبل جمهور وزوار الدورة الـ 56
يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 غدا الجمعة، أبوابه لاستقبال جمهور وزوار المعرض، وذلك بعد افتتاحه رسميا اليوم الخميس، حيث من المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
معرض القاهرة للكتاب 2025.. 8 خدمات تستقبل جمهور وزوار الدورة الـ 56
يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 غدا الجمعة، أبوابه لاستقبال جمهور وزوار المعرض، وذلك بعد افتتاحه رسميا اليوم الخميس، حيث من المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
فلسطين تسلط الضوء على شهداء وخسائر الحرب في معرض الكتاب 2025
معرض الكتاب 2025 ، تشارك دولة فلسطين في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56، والمقامة تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، حيث تستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
انتعاشة قوية للفنان أحمد عيد في 2025
يعيش الفنان أحمد عيد، خلال العام الجاري حالة من الانتعاش الفني في السينما والتلفزيون.
عرض آخر حلقة من مسلسل سراب الليلة
كشفت منصة "tod" عن عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "سراب" الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية منذ انطلاق أولى حلقاته.
مروان خوري يحيي حفل عيد الحب في لبنان
يحيي الفنان مروان خوري حفلًا غنائيًّا يوم 15 فبراير المقبل ضمن احتفالات عيد الحب في لبنان، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا
عزيز عثمان، تمرد على أغاني والده وغيرته على أحلى يمامة كتبت نهايته
عزيز عثمان، مطرب ساخر وممثل من الزمن الجميل، خفيف الدم عرف بمطرب أغنية اليمامة والغراب، هو ابن الملحن محمد عثمان، ساعدته ملامح وجهه على تقديم الغناء الساخر، عرف باسم بلا ليكا وملك الإفيهات، حصره المخرجون فى أدوار ثانوية لم ترق إلى البطولة، رحل عام 1955.
نهاية سعيدة لعائلة إبراهيم في مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة الأخيرة
شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل موضوع عائلي 3، وهي الحلقة الأخيرة، حالة من التوتر والغضب في منزل إبراهيم وعائلته، بعدما اعترف إبراهيم أمام الجميع بأنه المسؤول عن كل ما حدث، بما في ذلك حريق الفندق ومقتل جابر.
الفنان محمد عبد العظيم يطمئن جمهوره ومتابعيه على صحته وهذا سبب تواجده بالمستشفى اليوم
قال الفنان محمد عبد العظيم: إنه يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أزمات صحية كما ظن البعض، بعض نشر صورته وهو داخل المستشفى، أثناء إجراء تحاليل وفحوصات طبية من قبيل المتابعة الدورية لصحته.
موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها
مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 178، يبحث الكثيرون من عشاق المسلسل التركي التاريخي الشهير قيامة عثمان عن موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل قيامة عثمان، خاصة بعدما تم تأجيل عرضها هذا الأسبوع إثر وقوع حادث مفجع في تركيا يوم الثلاثاء الماضي والذي أسفر عن مقتل حوالي 76 شخصا وإصابة العشرات، حيث اشتعل حريق في منتجع للتزلج بغرب تركيا، مكون من 12 طابقًا وكان به 238 نزيلًا.
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