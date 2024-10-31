مسلسل قيامة عثمان الحلقة 168 مترجمة عربي، موعد العرض والقناة الناقلة

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 168 مترجمة عربي، يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أشهر المسلسلات التركية التي تحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي بمختلف أجزائه.

أين يمكن مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 168 مترجمة عربي؟

ويبحث الجمهور عن كيفية متابعة ومشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 168 مترجمة عربي، وتوفر قناة الفجر الجزائرية الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 168 مترجمة عربي، وتعرض حلقات مسلسل قيامة عثمان كل يوم خميس في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية والساعة 10 بتوقيت الإمارات.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على القناة التركية

ويتم عرض مسلسل المؤسس عثمان أو قيامة عثمان الجزء 6 كل أربعاء في تمام الساعة ٨ بتوقيت مصر والسعودية والساعة ٩ بتوقيت الإمارات، وذلك عبر قناة ATV التركية.

تعرف على أبطال مسلسل قيامة عثمان

ومسلسل قيامة عثمان بطولة الفنان بوراك أوزجيفيت وديدام بالشين، وعائشة جول جوناي، ونور الدين سونماز، وجلال أل، وراغب سافاش.