مروان خوري يحيي حفل عيد الحب في لبنان

يحيي الفنان مروان خوري حفلًا غنائيًّا يوم 15 فبراير المقبل ضمن احتفالات عيد الحب في لبنان، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا

حفل مروان خوري في عيد الحب

ومن المفترض أن يقدم مروان خوري خلال حفله في عيد الحب، عددًا كبيرًا من أغانيه الشهرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح.

كما تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًّا مشتركًا مع الفنان مروان خوري على مسرح أوبرا دبي في 10 فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل إليسا ومروان خوري في دبي

وكشفت الشركة المنظمة لحفل إليسا ومروان خوري أسعار تذاكر الحفل، والتى تبدأ من 4200 جنيه حتى 28 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.