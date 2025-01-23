الخميس 23 يناير 2025
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ثقافة وفنون

عرض آخر حلقة من مسلسل سراب الليلة

أبطال سراب، فيتو
أبطال سراب، فيتو

كشفت منصة "tod" عن عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "سراب" الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية منذ انطلاق أولى حلقاته.

حيث كتب الحساب الرسمي للمنصة على انستجرام “النهاردة بالليل الساعة 12 آخر حلقة من سراب.. هتكتمل الحكاية؟ هتتصدموا ولا كنتوا متوقعين النهاية؟ استنونا وشوفوا ايه اللي هيحصل.. ومتنسوش تقولولنا رأيكم بعد الحلقة”.

أبطال مسلسل سراب 

ويشارك في بطولة مسلسل "سراب" مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، أحمد وفيق، إنجي المقدم، محمد كيلاني، أحمد مجدي.

مسلسل "سراب" مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، من إنتاج شركة "S Productions" لسالي والي، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.

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الفنان احمد وفيق الفنان هاني عادل الفنانة نجلاء بدر الفنانة انجى المقدم الفنانة يسرا اللوزي جيهان الشماشرجي مسلسل سراب خالد النبوى
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