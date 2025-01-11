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ثقافة وفنون

مسلسل سراب يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة TOD

أبطال مسلسل سراب،
أبطال مسلسل سراب، فيتو

 تصدر مسلسل سراب قائمة الأعلى مشاهدة على  منصة TOD بعد طرح حلقاته الأولى، وهو العمل الذي يضم نخبة من النجوم في مقدمتهم خالد النبوي ويسرا اللوزي.

ولقد حاز العمل على إعجاب الجمهور بفضل قصته المشوقة التي تجمع بين الإثارة والغموض، حيث تتشابك الأحداث في إطار درامي مليء بالتوتر والصراعات العاطفية. 

ولقد قدم الأبطال قصة المسلسل بأداء قوي مما أبقى المشاهدين في حالة ترقب مع كل حلقة.

 

تفاصيل مسلسل سراب

 وانطلق عرض مسلسل سراب مؤخرا على منصة TOD، ويجسد الفنان خالد النبوي خلال المسلسل شخصية طارق وهو شخص يؤمن أنه لا توجد حياة ناجحة بدون نظام، وهذا النظام يرسمه الشخص بيده، وهو ما يساعد على توقع ما يحدث قبل وقوعه.

وتقدم يسرا اللوزي خلال المسلسل شخصية ملك، وهي أم وطبيبة وزوجة طارق في المسلسل الذي يجسد شخصيته خالد النبوي ولديها طفل يدعى زين، ولكن حياتهم الزوجية تواجه عدة عقبات خلال الأحداث.

أما هاني عادل فيقدم شخصية نديم وهي شخصية محيرة ومشوقة ومعقدة، بينما يقدم أحمد مجدي شخصية غامضة تحمل اسم نور وهو يعمل في عالم البورصة، ودياموند بو عبود تقدم شخصية ريما، وهي مصورة تعمل وتعيش في مصر، بينما يشارك أحمد وفيق في المسلسل بشخصية عاصم.

وتجسد جيهان الشماشرجي خلال مسلسل سراب شخصية نجلا، وتقدم إنجي المقدم شخصية منى، بينما يشارك محمد كيلاني بشخصية أمير، وتظهر نجلاء بدر بشخصية علا وهي تعمل محامية.  

 مسلسل سراب عمل فني قصير مكون من 10 حلقات، من بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي وهاني عادل وأحمد وفيق وإنجي المقدم ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وأحمد مجدي والفنانة اللبنانية دياموند بو عبود.

ويشهد المسلسل التعاون الأول بين يسرا اللوزي وخالد النبوي.

 مسلسل سراب مقتبس عن مسلسل أجنبي

وتدور أحداث مسلسل سراب حول عدد من العلاقات المعقدة ويدور حول الخيانة والحب التضحية وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، وهو عمل مأخوذ عن مسلسل "Seven Types of Ambiguity"، الذي تم عرضه لأول مرة عام 2017، على مدار 6 حلقات.

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أحمد مجدى الفنان خالد النبوي هاني عادل تفاصيل مسلسل سراب جيهان الشماشرجي خالد النبوى سراب محمد كيلاني منصة TOD يسرا اللوزى

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