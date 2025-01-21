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ارتفاع عدد ضحايا حريق فندق فى تركيا لـ 66 قتيلا و51 مصابا (فيديو وصور)

حريق فندق بمنتجع
حريق فندق بمنتجع للتزلج في شمال غرب تركيا، فيتو

أعلن وزير الداخلية التركي ارتفاع عدد قتلى حريق فندق بمنتجع للتزلج في شمال غرب تركيا، إلى 66 قتيلا و51 مصابا، وفق بيان صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء.

https://x.com/cnnturk/status/1881678315775266957?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1881678315775266957%7Ctwgr%5Ef467f6c7a552d72375c3c116e564338c057a206e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.youm7.com%2Fstory%2F2025%2F1%2F21%2FD8A7D8B1D8AAD981D8A7D8B9-D8B9D8AFD8AF-D8B6D8ADD8A7D98AD8A7-D8ADD8B1D98AD982-D981D986D8AFD982-D981D989-D8AAD8B1D983D98AD8A7-D984D98066-D982D8AAD98AD984D8A7-D98851%2F6854521

وقال محافظ إقليم بولو عبد العزيز أيدين لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، إن الحريق بدأ في الطابق الرابع من الفندق المكون من 11 طابقا في منتجع كارتال كايا للتزلج في بولو في حوالي الساعة 3:30 صباحا (0030 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء وما زال رجال الإطفاء يعملون على إخماده.

وأضاف أن سبب الحريق لم يتضح على الفور لكن السلطات ستحقق فيه، مضيفا أن الحريق اندلع في أحد المطاعم حسبما أورد موقع "زون بروس" الإخباري الفرنسي.

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وزير الداخلية التركي ارتفاع عدد قتلى حريق فندق بمنتجع للتزلج تركيا التلفزيون التركية

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