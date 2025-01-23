انتعاشة قوية للفنان أحمد عيد في 2025

يعيش الفنان أحمد عيد، خلال العام الجاري حالة من الانتعاش الفني في السينما والتلفزيون

فيلم أحمد عيد الجديد

ويجهز الفنان أحمد عيد فيلم جديد من المقرر أن يعرض خلال العام الجاري، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية ومن المفترض أن يتم كشف تفاصيله قريبا بعد الاتفاق مع باقي أبطال العمل وانطلاق التصوير

كما يستعد أحمد عيد أيضا لعرض مسلسل جديد له خلال الفترة المقبلة وهو من يتضمن 12 حلقة

ومن ناحية أخري كان قد علق الفنان أحمد عيد على تداول رواد السوشيال ميديا منشورات تزعم أن جزءا كبيرا من إفيهات الفنان محمد هنيدي في فيلمي "همام في أمستردام" و"صعيدي في الجامعة الأمريكية" من كتابته.

وتابع أحمد عيد: “أول تواجد لي في الوسط الفني كان بسبب محمد هنيدي بعد ربنا سبحانه وتعالى، وله فضل كبير عليا ماقدرش أنكره، فواجب عليا لما ألاقي كلام زي كدة أطلع انفيه”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.