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موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

أبطال مسلسل المؤسس
أبطال مسلسل المؤسس عثمان، فيتو

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 178، يبحث الكثيرون من عشاق المسلسل التركي التاريخي الشهير قيامة عثمان عن موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل قيامة عثمان، خاصة بعدما تم تأجيل عرضها هذا الأسبوع إثر وقوع حادث مفجع في تركيا يوم الثلاثاء الماضي والذي أسفر عن مقتل حوالي 76 شخصا وإصابة العشرات، حيث اشتعل حريق في منتجع للتزلج بغرب تركيا، مكون من 12 طابقًا وكان به 238 نزيلًا.  

تأجيل عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 178

وتم تأجيل عرض الحلقة 178 من مسلسل قيامة عثمان التي كان من المفترض عرضها أمس الأربعاء بسبب حالة الحداد التي أعلنتها تركيا حاليًا بسبب حادث الحريق، ولقد جاء التأجيل بقرار من الشركة المنتجة.

 

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 178

ومن المقرر عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 178 يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير الجاري، بدلًا من أمس الأربعاء 22 يناير، ويمكنك مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 178 باللغة العربية عبر عدد من القنوات التي تنقل مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وفي مقدمتهم قناة الفجر الجزائرية وموقع قصة عشق.

أين يمكن مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 178 مترجمة عربي؟

ويبحث الجمهور عن كيفية متابعة ومشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 178 مترجمة عربي، وتوفر قناة الفجر الجزائرية الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 178 مترجمة عربي، وتعرض حلقات مسلسل قيامة عثمان كل يوم خميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر و9 بتوقيت السعودية والساعة 10 بتوقيت الإمارات.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على القناة التركية

 ويتم عرض مسلسل المؤسس عثمان أو قيامة عثمان الجزء 6 كل أربعاء في تمام الساعة 7 بتوقيت مصر و8 بتوقيت السعودية والساعة ٩ بتوقيت الإمارات، وذلك عبر قناة ATV التركية.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

ومسلسل قيامة عثمان بطولة الفنان بوراك أوزجيفيت وديدام بالشين، وعائشة جول جوناي، ونور الدين سونماز، وجلال أل، وراغب سافاش.

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