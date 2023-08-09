الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مروان خوري يؤكد رفضه الإنجاب: لن أخاطر بولد بها الحياة

مروان خوري، فيتو
مروان خوري، فيتو

كشف المطرب والمؤلف الموسيقي اللبناني مروان خوري عن خوفه ورفضه الكامل لفكرة  الإنجاب  رغم معرفته أن باستطاعته تقديم الكثير لطفله ورغم تحسن أوضاعه المادية..

 

المطرب مروان خوري

وقال “خوري” خلال حديثه خلال مشاركته في مؤتمر صحافي تابع لمهرجان ليالي قلعة دمشق: إن الجميع من حوله يشجعه على الإنجاب من زوجته ندى رمال بسبب الشعور الذي سيمنحه طفل من صلبهما، لكنه شدد على خوفه الكبير من الموضوع، إذ يرى أنه في سن لا يستطيع فيها المجازفة… مشيرًا إلى أن الزواج مرحلة مهمة، الكل بقولي مروان لازم يكون عندك ولد لأنه رح يعطيك شعور وأنا بعرف هاد الشي، بس بيني وبين حالي بخاف وبقول لأ صرت بعمر ما بدي ولن أخاطر بولد بهالحياة مع إنه بعرف قديش حيعطيني وأنا أعطيه بس هيدا بتركها لربنا..

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واختتم مروان خوري حديثه فى هذا الشأن: المشكلة إنه من هون ولأوروبا والعالم كله سوا رايحين لمخاض كبير كتير، والإنسانية مش بأحلى ظروفها ومش تشاؤم، هيدا الواقع.


 

مروان خوري

على جانب آخر.. حرص  مروان خوري على إحياء الذكرى الرابعة لوفاة والدته نسيما مارون نطانيوس، والتي رحلت عن عالمنا عام 2019، بعد صراع مع المرض.

 

ونشر خوري عبر "انستجرام" صورة قديمة تجمعه بوالدته، أرفقها بتعليق عبر فيه عن ألمه الكبير إزاء رحيل والدته، مبينًا أنه لم يعتد على غيابها أبدًا. وعلق: "أربع سنين يا أمي كإنن مبارح".. وأكد أن الحياة بعد وفاة والدته تغيرت كثيرًا، وباتت قاسية، لكن حبها وعطفها لم يتغيرا أبدًا حتى بعد وفاتها، معلقًا: "كل شي تغير وكل شي أخد شكل تاني والدتي ما عادت هيي إلا حبك وروحك الحلوة بعدا ثابتة متل وجه الله".

وكان مروان خوري قد تحدث عن علاقته بوالدته خلال لقاء صحفي سابق، واصفًا علاقته بها بأهم قصة حب عاشها، وعلق: "أمي أعظم قصة حب في حياتي".

 

كما تحدث عن موقف حصل بينهما في طفولته، حيث قال إن والدته وبخته بشدة في إحدى المرات لأنه سرق أحد أغراض زملائه في المدرسة، كما أنها عنفته على ذلك.

 

وعاش مروان خوري حالة نفسية صعبة بعد وفاة والدته، ورثاها عدة مرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر عبر "تويتر" قصيدة رثاء جاء فيها: "أمي حكيلك شي كلمة قولي إنو اللي صار.. خبار، شفتك أنا بحلمي.. صحيت! الحلم طار.. قوليلي إنك راجعة وإنك ما رحتي بعيد بشي مطرح بهالحي.. زرتي حدا بمشوار ما ضل ولا لقمة..أمي!! معقول ينقصنا خبز؟ تركتي الأكل عالنار.. وولاد كانوا زغار.. ومن دعستك عند الدرج عم بسمعا.. ومن فرحتي الجايي معا.. أعرفك إنتِ!! تشوشت!".

 

كما وصفها بالملاك والقديسة، ونشر صورة لها عبر "انستغرام" أرفقها بتعليق: "أمي يا ملاكي يا حبّي الباقي إلى الأبد... ودّعتك اليوم يا أمي يا حبيبتي... إلى الملتقى يا ملاكي".

 

 

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المطرب مروان خوري الفنان اللبناني مروان خوري مروان خوري مهرجان ليالي قلعة دمشق

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