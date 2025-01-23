وفاة الدكتورة زنيب زمزم مخرجة الرسوم المتحركة وقصص الأنبياء
أعلنت نقابة المهن السينمائية وفاة الدكتورة زينب زمزم مخرجة قصص الأنبياء بالصلصال.
ونعت النقابة المخرجة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: تنعي نقابة المهن السينمائية الدكتورة زينب زمزم أحد رواد الرسوم المتحركة والدة كل من: الزميل المخرج هيثم حنفي، والزميل المخرج بسام حنفي.
موعد العزاء
وأعلنت النقابة أن عزاء المخرجة الراحلة يقام يوم الأحد الموافق 26 /1/ 2025 بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.
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