محمد ثروت يطارد دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، اعرف التفاصيل

تواصل الفنانة دنيا سمير غانم تصوير أحداث دورها في مسلسل عايشة الدور المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

وتظهر دنيا خلال أحداث العمل في شخصية فتاة في أواخر العشرينات من عمرها، ومطلقة من الفنان محمد ثروت، وتقرير أن تعيش حياتها، لكنه لا يتركها في حالها، ويبدأ في مطاردتها.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي أيضا، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

أبطال مسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

وفي نفس السياق عادت دنيا سمير غانم إلى السينما بلوك جريء وجديد عليها من خلال فيلمها “دودي الغلابة” الذي تقدم فيه وللمرة الأولى دور فلاحة تهوى ألعاب القوى، وتعمل بودي جارد لرجل أعمال كبير.

فيلم دودي الغلابة

العمل من إنتاج السبكي ويشارك في بطولته محمد ممدوح، وتأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتم عرضه في سبتمبر 2024.

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