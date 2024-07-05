تعرف على إيرادات فيلم عصابة الماكس لـ أحمد فهمي أمس الخميس

يعرض في الوقت الحالي فيلم عصابة الماكس في دور العرض السينمائي، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي ضمن منافسة أفلام عيد الأضحى لعام 2024.

إيرادات فيلم عصابة الماكس

وحقق فيلم عصابة الماكس والذي يقوم ببطولته أحمد فهمي إيرادات أكثر من 481 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الخميس.

وتدور أحداث فيلم عصابة الماكس في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج لأن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشكلات أكبر تهدد نجاح العملية.

فيلم "عصابة الماكس" إخراج حسام سليمان، وتأليف كل من رامي علي وأمجد الشرقاوي، وبطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف.