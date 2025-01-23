فلسطين تسلط الضوء على شهداء وخسائر الحرب في معرض الكتاب 2025

معرض الكتاب 2025 ، تشارك دولة فلسطين في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56، والمقامة تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، حيث تستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وافتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزير الأوقاف أسامة الأزهري، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي ، ومثل دولة فلسطين خلال فعاليات الافتتاح المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، ومسؤول الإعلام بقسم الشؤون الثقافية سلسبيل بسيسو.

فلسطين تسلط الضوء على شهداء المثقفين في معرض الكتاب 2025

وأكد المستشار الثقافي ناجي الناجي إبان لقاء وزير الثقافة المصري أحمد هنو خلال افتتاحه جناح دولة فلسطين بمعرض القاهرة للكتاب، أن مشاركة دولة فلسطين هذا العام تهدف إلى تسليط الضوء على شهداء وخسائر القطاع الثقافي الفلسطيني على وجه الخصوص، في ظل تعمد القوة القائمة بالاحتلال اغتيال رموز الثقافة والابداع من الكتاب والفنانيين والمثقفين الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية لطمس الوجود الفلسطيني والهوية الثقافية والذاكرة الجمعية، إلا أن الإبداع نما وعظم من وحي المعاناة فبرزت أصوات ابداعية جديدة؛ وهو ما تحرص سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية واتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين على نشرها للعالم للإعلاء من صوت السردية الفلسطينية في ظل محاولات تزييفها المستمرة من القوة القائمة بالإحتلال.

البرنامج الثقافي الفلسطيني في معرض القاهرة للكتاب

وأضاف المستشار الناجي أن جناح دولة فلسطين ينظم برنامجا تفاعليا ثقافيا يوميًا بعنوان "لقاء مع كاتب"، يستهدف فيه عقد لقاء تفاعلي مع كل من كتب عن فلسطين من المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب ، وأشار إلى أن جناح دولة فلسطين يشتمل على إصدارات أدبية وتاريخية وفكرية، ومجموعات كتب تسلط الضوء على قضايا القدس واللاجئين والأسرى والجغرافيا السياسية ومختلف الفنون الفلكلورية والتراثية الفلسطينية, وحرصت سفارة فلسطين بالقاهرة على المشاركة في عقد الندوات الثقافية والفكرية والفنية في اطار البرامج الثقافية المنعقدة بالمعرض.

وفي ذات السياق، تنظم سفارة دولة فلسطين بالقاهرة برنامجا ثقافيا شاملا في مركزها الثقافي حيث تعقد ظهر يوم السبت الموافق 1 فبراير فعالية إشهار وتوقيع للإصدارات الفكرية والأدبية للكتاب والأدباء الفلسطينيين والمصريين والعرب الذين كتبوا عن فلسطين خلال الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وتقدم كذلك قراءات لنصوص الكتاب الشهداء من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

كما تنظم السفارة أمسيتين شعرية وسردية تحت عنوان "قراءات من وإلى فلسطين" في أتيليه العرب للثقافة والفنون بجاليري ضي بالزمالك، وذلك في السادسة من مساء الثلاثاء الموافق ٢٨ يناير، وكذلك في السادسة من مساء الاثنين الموافق ٣ فبراير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.