أخبار مصر: افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، السعودية تغري ترامب بـ 600 مليار دولار، "مبروك زيزو في الأهلي" قصة بوست مثير

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56

تفتتح وزارة الثقافة اليوم الخميس فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 المقرر انعقادها خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

بن سلمان يهنئ ترامب على توليه الرئاسة ويبلغه بخطط استثمارية بـ 600 مليار دولار

بحث ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سبل التعاون بين البلدين لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

3 ظواهر جوية في واحد، تحذير شديد من الأرصاد من تقلبات طقس اليوم

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 23 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد 3 ظواهر جوية على أغلب محافظات الجمهورية.

مبروك زيزو في الأهلي، بلوجر شهير يثير الجدل بإعلان انتقال نجم الزمالك للأهلي

كشف البلوجر الشهير مصطفى البنا الشهير بـ “سعفان”، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلان انتقال نجم نادي الزمالك للنادي الأهلي، بعد تعثر تجديده للفريق الأبيض.

من أولها وبطريقة علنية، ماسك يشكك في مشروع الـ500 مليار لـ ترامب

شكك رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في مصداقية أول إعلان عن مشروع استثماري للرئيس دونالد ترامب، مما يشير إلى بوادر خلاف مبكر بين الحليفين.

بعد تشييع الجنازة، 7 معلومات عن "حجاج" ضحية الشاب المهتز نفسيا في الأقصر

شيع المئات من أهالي محافظة الأقصر جثمان ضحية المريض النفسي في جريمة الأقصر بمنطقة أبو الجود، مساء أمس الأربعاء إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد، عقب استصدار قرار النيابة العامة بالتصريح بالدفن.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالجيزة، موعد الظهور وطرق الاستعلام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قرب ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي للترم الأول لعام 2025، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بعدة طرق، إما من خلال المدارس أو الإدارات التعليمية، أو عبر بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية.

البيت الأبيض يعلن إدراج جماعة "الحوثيين" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إدراج جماعة "الحوثيين" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 بالصاغة، مفاجأة في عيار 21 والجنيه الأصفر

شهدت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025، انخفاضا ملحوظا بجميع الأعيرة، وذلك بعد أن شهدت الأسعار أمس ارتفاعا طفيفا بقيمة 5.جنيهات، في ختام تعاملات الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 في السوق المحلي.

بعد تلميح الفيفا، الكشف عن سبب يمنع محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أمس الأربعاء، أن نادي ليفربول قد يحصل على دفعة معنوية في محاولاته للاحتفاظ بنجمه المصري محمد صلاح بعدما بات المرشح الأول للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

مفاوض تجاري شرس، ترامب يعين أندرو بوزدر سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعيين أندرو بوزدر سفيرًا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي.

اليوم، إعلان أسماء المرشحين لجائزة الأوسكار لعام 2025

تعلن اليوم أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، أسماء المرشحين، لنيل جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٥.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي ومونديال اليد

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها الدوري المصري والدوري الأوروبي وبطولة العالم لكرة اليد.

ظل ترامب، من هو شون كوران مدير جهاز الخدمة السرية الجديد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختيار شون كوران لتولي منصب مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكي.

بعد تعثر الأهلي، الزمالك يبحث اليوم عن صدارة الدوري الممتاز من بوابة مودرن سبورت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت، المقرر لها اليوم الخميس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

اليوم، الحكم علي البلوجر هدير عاطف وطليقها بتهمة توظيف الأموال

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حكمها علي البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال.

أول تحرك أمريكي تجاه بنما بعد تهديدات ترامب

يخطط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للسفر إلى بنما الأسبوع المقبل على خلفية تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول نيته إعادة السيطرة على قناة بنما، وفق ما نقلت "بلومبرج" عن مصدر.

البايرن في موقف صعب ومان سيتي مهدد، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة 7

شهدت مباريات دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء 22 يناير 2025 نتائج مثيرة في ختام الجولة السابعة، حيث حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على سالزبورج بنتيجة 5-1، بينما تعرض مانشستر سيتي وبايرن ميونخ لخسائر مفاجئة.

سيفشل كما فشلت في البحر، أول تعليق من الحوثيين على إدراج واشنطن الحركة بقائمة الإرهاب

قال نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة (الحوثيين) إن إدراج واشنطن للحركة على قائمة منظمات الإرهاب "سيفشل كما فشلت في البحر".

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

انطلقت في مصر حملات لجمع التبرعات وتقديم المساعدات للفلسطينيين، منذ اللحظات الأولى لوقف النار في غزة وفتح الطريق أمام دخول المساعدات، وكان بطل إحدى الحملات كوب قهوة "mugcoffee".

تفاصيل الطرح الجديد لشقق تطوير عواصم المحافظات

كشف صندوق التنمية الحضرية عن تفاصيل الطرح الجديد لشقق عواصم المحافظات داره بعدد من المحافظات.

حريق جديد يتحرك بسرعة نحو لوس أنجلوس وأوامر للسكان بالإخلاء فورا

نشب حريق غابات جديد، اليوم الأربعاء، حيث تم رصده يتحرك بسرعة نحو مدينة لوس أنجلوس.

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