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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 بالصاغة، مفاجأة في عيار 21 والجنيه الأصفر

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

شهدت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025، انخفاضا ملحوظا بجميع الأعيرة، وذلك بعد أن شهدت الأسعار أمس ارتفاعا طفيفا بقيمة 5 جنيهات، في ختام تعاملات الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 في السوق المحلي. 

 أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 بالصاغة

وخلال السطور التالية ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 4342 جنيها “بيع”، 4314 جنيها "شراء"

 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيها “بيع”، 3775 جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3257 جنيهت “بيع”، 3235 جنيه “شراء”
 

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجل نحو 30400 جنيها “بيع”، 30200 جنيها “شراء”.

 

بورصة الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا داخل البورصة العالمية وسط ترقب للأيام المقبلة، ترقبا للسياسات المقررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها على أسعار الفائدة والذهب.

وأبدى عدد كبير من المستثمرين والبنوك تفاؤلهم بالذهب كملاذ آمن خلال الفترة المقبلة ومع لجوء العديد من الدول إلى مضاعفة مشترياتها من المعدن الأصفر كروسيا والصين.

 

توقعات بارتفاع أسعار الذهب في الأسواق

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية، وأحد تجار الصاغة، إن شهور العام “يناير وفبراير” تكون أكثر هدوءً على مستوى العام، ومتوقع أن يرتفع الطلب خلال الشهور المقبلة.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب في تصريحات خاصة، أن الذهب من المتوقع أن يشهد زيادة ملحوظة في سعره، حيث يقبل عليه المستثمرون كملاذ آمن، لافتا إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية لم تؤثر في تراجع الإقبال على الذهب.

ولفت إلى أن الذهب يرتفع الطلب عليه ابتداء من شهور فبراير ومارس وسط توقعات بارتفاع سعره داخل الأسواق.

 

أعلى مستوى منذ أكتوبر 

ارتفع سعر الذهب ليصل لأعلى مستوى يومي له منذ أواخر أكتوبر، وسط تقييم المتداولين لتوقعات الاقتصاد العالمي في وقت يواصل الرئيس دونالد ترامب رسم وجهات نظره بشأن سياسات التجارة والهجرة.

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