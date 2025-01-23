3 ظواهر جوية في واحد، تحذير شديد من الأرصاد من تقلبات طقس اليوم

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 23 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد 3 ظواهر جوية على أغلب محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها التفصيلي، أن اليوم يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدافئ على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على معظم المحافظات الشمالية والوجه البحري، وسيناء، وجبال البحر الأحمر، وصولًا إلى مدن القناة ومناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، مشيرة إلى أماكن سقوط الأمطار اليوم على المحافظات.

شبورة مائية كثيفة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة من الساعة الثالثة صباح اليوم حتى التاسعة صباحا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

كما حذرت الأرصاد، ومن الأمطار المتوقعة اليوم، كاشفة الأماكن المعرضة لسقوط الأمطار.

وأشارت إلى الأماكن المعرضة لسقوط الأمطار اليوم هي القاهرة الكبرى وتكون فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، وجنوب الوجه البحري ومدن القناة تكون فرص أمطار خفيفة.

كما لفتت إلى أن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معرضة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

نشاط للرياح

وحذرت هيئة الأرصاد أيضًا من عودة نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس يومي الجمعة والسبت

وعن طقس غدا الجمعة 24 يناير 2025 حتى السبت 25 يناير، أكدت هيئة الأرصاد أن يشهد شبورة مائية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تحذير من طقس الأحد 26 يناير

وأضافت أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير 2025، تشهد خرائط الطقس سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

وعن حالة البحرين كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة غلى معتدلة وارتفاع الموج ( 1: 2) متر، ما البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج (2: 3) أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بياتا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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