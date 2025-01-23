الخميس 23 يناير 2025
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ثقافة وفنون

اليوم، إعلان أسماء المرشحين لجائزة الأوسكار لعام 2025

الأوسكار، فيتو
الأوسكار، فيتو

تعلن اليوم أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، أسماء المرشحين، لنيل جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٥.

ويعلن كل من بوين يانج، وراشيل سينوت، عن ترشيحات جوائز الأوسكار في نسختها الـ ٩٧، بشكل مباشر، علي قنوات، ABC، وHulu، وDisney+، كما ستذاع الترشيحات، علي تطبيقات TikTok، وYouTube، وInstagram، وFacebook التابعين للأكاديمية.

 

حرائق كاليفورنيا تؤجل إعلان ترشيحات الأوسكار

وكانت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت رسميًّا عن تأجيل موعد الإعلان عن ترشيحات حفل جوائز الأوسكار، من يوم 19 يناير إلى 23 يناير الجاري،  بسبب حرائق كاليفورنيا.

موعد حفل الأوسكار 2025

وحددت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، يوم ٢ مارس ٢٠٢٥، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ٩٧.

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة رسميًّا، أن المذيع الساخر كونان أوبراين، سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم 2025.

عقب إدراجه بالقائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار، معلومات عن الفيلم الفلسطيني “من المسافة صفر”

فيديو كوميدي لـ كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم الأوسكار 2025

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تأجيل موعد الإعلان عن ترشيحات الأوسكار
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