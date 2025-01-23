الخميس 23 يناير 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي ومونديال اليد

الدوري الأوروبي،
الدوري الأوروبي، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها الدوري المصري والدوري الأوروبي وبطولة العالم لكرة اليد.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

بتروجت × المصري - 4 عصرًا | أون تايم سبورتس 2

مودرن سبورت × الزمالك - 7 مساءً | أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

فنريخشة × ليون - 7:45 مساءً | بي ان سبورت 3

الكمار × روما - 7:45 مساءً | بي ان سبورت 2

هوفنهايم × توتنهام - 7:45 مساءً | بي ان سبورت 1

مالمو × تفينتي أنيشخيدة - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5

بورتو × أولمبياكوس - 7:45 مساء | بي ان سبورت 4

كاراباج أجدام × ستيوا بوخارست - 7:45 مساء

فيكتوريا بلزن × أندرلخت - 7:45 مساء

سان جيلواز × سبورتنج براجا - 10 مساء | بي ان سبورت 6

ألفسبورج × نيس - 10 مساء | بي ان سبورت 4

فرانكفورت × فيرينكفاروسي - 10 مساء | بي ان سبورت 2

باوك سالونيكا × سلافيا براج - 10 مساء

آر أف سي × أياكس أمستردام - 10 مساء | بي ان سبورت 5

مانشستر يونايتد × جلاسكو رينجرز - 10 مساء | بي ان سبورت 1

لاتسيو × ريال سوسيداد - 10 مساء | بي ان سبورت 3

لودوجوريتس × ميتييلاند - 10 مساء

مباريات اليوم في الدوري القطري

السد القطري × نادي قطر - 3:30 عصرًا | بي ان سبورت 1

الريان × الدحيل - 5:45 مساء | بي إن سبورت 6

مباريات اليوم في بطولة العالم لكرة اليد

الجزائر × غينيا - 4:30 عصرًا

تونس × التشيك - 4:30 عصرًا

مقدونيا × قطر - 4:30 عصرًا

بولندا × الكويت - 7 مساءً

إيطاليا × ألمانيا - 7 مساءً

هولندا × فرنسا - 7 مساءً

الدنمارك × سويسرا - 9:30 مساءً

المجر × النمسا - 9:30 مساءً

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الدوري المصري الدورى الأوروبي بطولة العالم لكرة اليد

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