بعد تشييع الجنازة، 7 معلومات عن "حجاج" ضحية الشاب المهتز نفسيا في الأقصر

شيع المئات من أهالي محافظة الأقصر جثمان ضحية المريض النفسي في جريمة الأقصر بمنطقة أبو الجود، مساء أمس الأربعاء إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد، عقب استصدار قرار النيابة العامة بالتصريح بالدفن.

جنازة ضحية جريمة الأقصر

وتنشر بوابة «فيتو» أبرز المعلومات عن حجاج كمال موظف التضامن الاجتماعي ضحية الشاب المهتز نفسيا بمنطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر.

1- المتوفى يدعى حجاج محمد يبلغ من العمر 59 عامًا.

2- ضحية جريمة الأقصر يعمل مسؤول دفاتر الحضور والانصراف في مديرية التضامن الاجتماعي.

3- المتوفى لديه ابن وحيد يدعى محمد ويعمل في أحد البنوك وخريج كلية التجارة قسم لغة إنجليزية.

4- حجاج كمال كان أصيب بجلطة منذ شهر وتعافى منها.



5- المتوفى تفاجأ أثناء عودته إلى منزله متكئًا على العكاز بقيام شاب مريض نفسي يعترض سيره.

6- الجاني تخلص من الموظف حجاج ذبحًا بسكين وفصل رأسه عن جسده ولف بها الشارع بين المواطنين.

7- حجاج كامل كان حسن السيرة والسلوك والأخلاق ويحبه الجميع.



وكان اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحًا بسكين وسط المارة بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وتكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكن أمن الأقصر من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عامًا يعمل كهربائي، والمجنى عليه يدعى " حجاج ك. ا"، 59 عامًا موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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