الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض يعلن إدراج جماعة "الحوثيين" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إدراج جماعة "الحوثيين" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.


وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض، "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية يُؤمر بموجب هذا على النحو التالي: يضع هذا الأمر موضع التنفيذ عملية يتم بموجبها النظر في تصنيف أنصار الله، والمعروفين أيضًا باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يتفق مع القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية".


وأضاف: "أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما يعرض الرجال والنساء الأمريكيين في الزي الرسمي للخطر".

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