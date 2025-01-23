البايرن في موقف صعب ومان سيتي مهدد، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة 7

شهدت مباريات دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء 22 يناير 2025 نتائج مثيرة في ختام الجولة السابعة، حيث حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على سالزبورج بنتيجة 5-1، بينما تعرض مانشستر سيتي وبايرن ميونخ لخسائر مفاجئة.

ريال مدريد يقسو على سالزبورج بخماسية

نجح ريال مدريد في تحقيق فوز عريض على سالزبورج بخمسة أهداف مقابل هدف، بفضل أهداف فينيسيوس جونيور ورودريجو "هدفان لكل منهما"، ومبابي الذي أحرز هدفًا وحيدًا.

باريس سان جيرمان يحقق ريمونتادا قاتلة أمام مانشستر سيتي

وفي مباراة شهدت ريمونتادا قاتلة، تمكن باريس سان جيرمان من قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على مانشستر سيتي، ما يعزز آماله في التأهل للدور المقبل.

وسجل جاك جريليش وإرلينج هالاند هدفين في الدقيقتين 50 و53 ليتقدم سيتي 2-صفر، ولكن انتفض الفريق الباريسي، وأحرز وسجل دمبيلي الهدف الأول في الدقيقة 56 ثم باركولا الذي أدرك التعادل لصاحب الأرض بعدها بأربع دقائق بعدما تابع تسديدة مرتدة.

وأحرز نيفيز هدف التقدم في الدقيقة 78، وعزز راموس تقدم سان جيرمان بهدف في الوقت بدل الضائع احتسب بعد مراجعة حكم الفيديو.

فينورد يصعق بايرن ميونخ

كما تعرض بايرن ميونخ لهزيمة مفاجئة خارج أرضه أمام فينورد بثلاثة أهداف، ما يضع الفريق في موقف صعب في المجموعة.

وحقق آرسنال فوزًا مريحًا على دينامو زغرب بنتيجة 3-0، ما يعزز من فرصه في التأهل للدور التالي.

وتمكن ميلان من تحقيق فوز صعب على جيرونا بهدف، ما يرفع من معنويات الفريق في المنافسة على المراكز المتقدمة.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدفًا رائعًا في الشوط الأول ليقود إنتر ميلان للفوز 1-صفر على مستضيفه سبارتا براغ ليظل في طريقه نحو التأهل المباشر لدور الـ16.



جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد مباريات اليوم

1- ليفربول 21 نقطة.

2- برشلونة 18 نقطة.

3- آرسنال 16 نقطة.

4- الإنتر 16 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد 15 نقطة.

6- ميلان 15 نقطة.

7- أتالانتا 14 نقطة.

8- ليفركوزن 13 نقطة.

9- أستون فيلا 13 نقطة.

10- موناكو 13 نقطة.

11- ليل 13 نقطة.

12- بريست 13 نقطة.

13- فيينورد 13 نقطة.

14- دورتموند 12 نقطة.

15- البايرن 12 نقطة.

16- الريال 12 نقطة.

17- يوفنتوس 12 نقطة.

18- سيلتك 12 نقطة.

19- ايندهوفن 11 نقطة.

20- كلوب بروج 11 نقطة.

21- بنفيكا 10 نقاط.

22- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

23- باريس سان جيرمان 10 نقاط.

24- شتوتجارت 10 نقاط.

25- مانشستر سيتي 8 نقاط.

26- دينامو زغرب 8 نقاط.

27- شاختار 7 نقاط.

28- بولونيا 5 نقاط.

29- سبارتا براغ 4 نقاط.

30- لايبزيج 3 نقاط.

31- جيرونا 3 نقاط.

32- النجم الأحمر 3 نقاط.

33- ستورم غراتس 3 نقاط.

34- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

35- سلوفان دون نقاط.

36- يونج بويز دون نقاط.

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