الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالجيزة، موعد الظهور وطرق الاستعلام

نتيجة الصف الخامس
نتيجة الصف الخامس الابتدائي، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قرب ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي للترم الأول لعام 2025، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بعدة طرق، إما من خلال المدارس أو الإدارات التعليمية، أو عبر بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية.

 

موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 

ورغم عدم تحديد موعد رسمي لظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن ذلك سيكون خلال الأيام المقبلة.

 

طرق الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 

الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي من المدرسة: يمكن للطلاب التوجه إلى مدارسهم لاستلام كشوف النتائج.
 

الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي: يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي إلكترونيًا من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي، واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار "نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي"، وتحديد المرحلة الابتدائية والصف الخامس الابتدائي، وإدخال البيانات المطلوبة.
 

نصائح هامة للحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 

التحقق من صحة البيانات المدخلة: يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة عند الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي عبر الإنترنت، مثل اسم الطالب ورقم الجلوس.
 

الصبر: قد يستغرق تحميل نتيجة الصف الخامس الابتدائي بضع ثوانٍ، لذا يجب التحلي بالصبر.
 

التواصل مع المدرسة: في حالة مواجهة أي مشكلة، يمكن التواصل مع المدرسة للحصول على المساعدة.
 

وتهيب مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بجميع الطلاب وأولياء الأمور بالهدوء والترقب، مؤكدة على حرصها على إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي في أقرب وقت ممكن.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل يوم السبت 11 يناير الجاري، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر لبعض الصفوف الدراسية، وتنتهى صفوف دراسية أخرى من امتحانات الترم الأول 15 يناير.

 

ووجهت الوزارة بأنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

 

مواعيد امتحانات الترم الأول

- بدأت  امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ١٨/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٣/ ١/٢٠٢٥.

- يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

- تعتبر فترة  امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

وشددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 

كما أصدرت وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى عدة تعليمات بشأن استعداد المديريات التعليمية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الالتزام بالآتي:

 

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًّا خلال  الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، ويتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.

- تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن (موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة).

- التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.  

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها؛ على أن يكون احتياطيًّا فى هذا اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصف الخامس الابتدائى نتيجة الصف الخامس الابتدائي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة امتحانات النقل التربية والتعليم بمحافظة الجيزة المرحلة الابتدائية

مواد متعلقة

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية غدا

أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد حفل عيد الشرطة الـ 73، نص قرار جامعة الأزهر بشأن تعريب المقررات الدراسية بكليات الطب

فوضى في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. طلاب يثيرون الشغب ويتسببون في خسائر مادية بالإسكندرية.. إحباط محاولات غش بالشرقية.. وحالات إغماء لطالبات بالمنوفية والدقهلية

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العلوم سهل والوقت كان كافيا (فيديو)

ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن وكبدة وأسماك فاسدة في الجيزة

وضع مخطط زمني لتنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بوادي الريان

محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ٩٨٢ موظفًا بالديوان العام والأحياء والمراكز
ads

الأكثر قراءة

بعد تشييع الجنازة، 7 معلومات عن "حجاج" ضحية الشاب المهتز نفسيا في الأقصر

3 قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن المتهم في جريمة الأقصر (فيديو)

توقف حركة قطارات الصعيد بـ قنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية

الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق «المصري» صانع الرعب فى ليبيا

هي دي الحكاية ببساطة، السيسي يلخص سبب أزمة الدولار في مصر

السيسي يكشف طريقة حل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار

خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس 23-1-2025

قرار جديد من النيابة بشأن الطالب المعتدي على 3 من زملائه في الإسكندرية

منوعات

المزيد

حريق جديد يتحرك بسرعة نحو لوس أنجلوس وأوامر للسكان بالإخلاء فورا

مواطنة سعودية تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي عليه صورة مكوك ديسكفري

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

بعد واقعة التجسس، الأمير هاري يتوصل لتسوية مع صحيفة ذا صن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

31 ألفا و823 دولارا سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

موقف نقابة الأطباء من تعريب مناهج الطب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: هذه أفضل الأعمال في رجب وشعبان لزيادة الأجر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية