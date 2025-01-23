تفاصيل الطرح الجديد لشقق تطوير عواصم المحافظات

كشف صندوق التنمية الحضرية عن تفاصيل الطرح الجديد لشقق عواصم المحافظات داره بعدد من المحافظات.

وتضمن الطرح الجديد:

القاهرة - مدينة نصر

حي الواحة مدينة نصر

المشروع على مساحة 40 فدانًا ويضم 54 عمارة أرضي و11 متكرر مواعيد التسليم خلال سنة.

كامل التشطيب متوسط مساحة الشقة 182 مترًا مربعًا.

شقق المعصرة

المشروع على مساحة 10 فدان ويضم 9 عمارات والعمارة تتكون من أرضي و9 متكرر ومواعيد التسليم خلال سنة ومتوسط مساحة الشقة 113 متر

والشقق كاملة التشطيب



الأوقاف شبرا

مساحة المشروع 23 فدانًا ويضم 25 عمارة تتكون العمارة من أرضي و10 أدوار متكررة ومواعيد الاستلام خلال سنة.

والشقة مساحة 113 مترًا مربعًا والدور يتكون من 8 شقق.

الحريري الشرقية

مساحة المشروع 21 فدانًا ويضم 40 عمارة والعمارة تتكون من أرضي و8 متكرر والتسليم خلال عام متوسط مساحة الشقة 136 مترًا والدور يتكون من 4 شقق.



كفر الشيخ 2

مساحة المشروع 30 فدانًا ويضم 33 عمارة وتتمون من أرضي و11 متكرر والتسليم خلال سنة والشقة مساحة 113 مترًا والدور يضم 8 شقق.



كفر الشيخ 3

المشروع على مساحة 108 أفدنة ويضم 109 عمائر والعمارة تضم ارضي و11 دور متكرر والتسليم خلال سنة ومساحة الشقة 113 مترًا كاملة التشطيب والدور يتكون من 8 شقق.



الفيوم

المشروع على مساحة 14 فدانًا ويضم 14 عمارة من ارضي و9 ادوار متكررة والتسليم خلال سنة

والشقة مساحة 113 متر كاملة التشطيب والشقة تتكون من 8 شقة



المنيا

مساحة المشروع 40 فدانًا ويضم 78 عمارة تتكون من ارضي و5 متكرر والتسليم خلال سنة

الشقق كاملة التشطيب سوبر لوكس ومساحة الشقة 135 متر والدور يضم 4 شقق



سوهاج المحلج

مساحة المشروع 10 أفدنة يضم 14 عمارة من ارض و8 متكرر والتسليم خلال سنة

الشقق بمساحة 113 مترًا والدور يضم 8 شقق كاملة التشطيب

تقسيم السلام قنا

المشروع على مساحة 67 فدانًا يضم 99 عمارة ارضي و8 متكرر التسليم خلال سنة بمساحة 113 مترًا مربعًا والدور من 8 شقق



السويس

المشروع على مساحة 53 فدانًا تضم 158 عمارة على أرض و5 متكرر والتسليم خلال عام مساحة 90 مترًا والدور يضم 4 شقق



السويس أرض الصفا

مساحة المشروع 85 فدانًا ويضم 243 عمارة من ارض و5 متكرر والتسليم خلال عام مساحة الشقة 90 مترًا مربعًا والدور يتكون من 4 شقق



القليوبية اسكو شبرا الخيمة

المشروع على مساحة 22 فدانًا ويضم 36 عمارة من ارضي و9 متكرر والتسليم خلال عام كاملة التشطيب مساحة الشقة 175 ألف جنيه



المنوفية – ارض الراهب

مساحة المشروع 15 فدانًا يضم 19 عمارة ارضي و10 متكرر مساحة الشقة 113 متر كاملة التشطيب والدور على 8 شقق



الشرقية – كفر الحمام

مساحة المشروع 83 فدانًا يضم 75 عمارة أرض و9 متكرر والشقق مساحة 113 مترًا والدور على 8 شقق كاملة التشطيب

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