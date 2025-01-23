بن سلمان يهنئ ترامب على توليه الرئاسة ويبلغه بخطط استثمارية بـ 600 مليار دولار

بحث ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سبل التعاون بين البلدين لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال الاتصال، نقل ولي العهد تهنئة خادم الحرمين الشريفين للرئيس ترمب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتمنياتهما للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار.

كما تناول الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار ولي العهد إلى قدرة إدارة الرئيس ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار، مؤكدًا رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.

من جهته، عبر الرئيس الأمريكي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد على تهنئتهما، مؤكدًا حرصه على العمل مع قيادة المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة.

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